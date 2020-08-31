Петербуржец попал под статью, пытаясь «отмазать» жену от последствий конфликта с участковым

Петербуржец попытался дать взятку начальнику полиции, чтобы "отмазать" жену-бунтарку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следком предъявил обвинение петербуржцу, который дал взятку полицейскому за то, чтобы на его скандалистку-жену не заводили дело. Суть в том, что ранее супруга мужчины серьезно повздорила с участковым. Были ли там кулаки и тумаки, не сообщается. Однако за конфликт взялись в 77-м отделе УМВД по Адмиралтейскому району. Муж испугался, что его жене грозят последствия и пошел с 250 тысячами рублей к начальнику местной полиции. Тот инициативу не оценил.

- По версии следствия 43-летний мужчина передал начальнику полиции взятку в сумме 250 тысяч рублей, чтобы в отношении его жены не направляли материал проверки в Следком по факту возможного совершения ею противоправных действий в отношении участкового. Сейчас супругу избрали меру пресечения – это залог. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

В худшем случае мужу грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. В лучшем – крупный штраф.