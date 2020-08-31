Открыта «горячая линия» по вопросам школьного питания в Санкт-Петербурге

Смольный открыл "горячую линию" для родителей, задающихся различными вопросами школьного питания в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный открыл «горячую линию» по вопросам школьного питания в Санкт-Петербурге. Звонки принимаются по будням с 9:00 до 18:00 по телефону (812) 417-35-70. Также задать вопросы и рассказать о каких-либо возможных нарушениях можно в круглосуточном режиме через мобильные мессенджеры WhatsApp и Telegram по телефону 8 (931) 326-68-07.

Напомним, что ранее в городе распространялись слухи, что некоторые школы до сих пор не заключили контракты на поставку обедов для своих учащихся. Однако позже в Смольном это опровергли. Однако в нескольких школах поставки организовали пока только на сентябрь и октябрь, так что разного рода проблемы не исключены. В том числе поэтому и существует «горячая линия» в управлении соцпитания.

- По телефону «горячей линии» можно получить консультацию специалистов в сфере технологии и организации школьного питания, а также обратиться по поводу качества блюд в школьных столовых, - добавляют в пресс-службе Смольного.