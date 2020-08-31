Американец-ловелас обманул пенсионерку из Санкт-Петербурга на 730 тысяч рублей

Мошенник, прикинувшийся американцем-ловеласом, оставил без денег пенсионерку из Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Опытный мошенник, прикинувшийся американцем-ловеласом, обманул пенсионерку из Санкт-Петербурга почти на 730 тысяч рублей. 70-летняя женщина, сама того не знаю, трижды переводила на неизвестные счета деньги, которые якобы предназначались для оплаты заграничных подарков от ухажера.

Знакомство состоялось еще 6 июня в соцсети «Одноклассники». Некто под именем Филипп Брайан Франтишек «постучался» к пенсионерке в друзья. Спустя три месяца они стали практически родными, настолько грамотно «обработал» ее негодяй. Спустя 20 дней после знакомства он заверил, что отправил любимой посылку из США. Но вот нюанс: чтобы ее получить, нужно оплатить доставку.

- 26 июня, 22 июля и 13 августа пенсионерка ходила в отделение местного банка и переводила деньги на указанные Филиппом Брайаном счета. Как оказалось, они зарегистрированы на совершенно других людей. Женщина обратилась в полицию только в последних днях августа, когда поняла, что ее обманули. Ущерб составил 728 900 рублей. Возбуждено уголовное дело, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.