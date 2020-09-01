Всероссийский молодежный форум "Выше Крыши" пройдет в Санкт-Петербурге

12-13 сентября в Санкт-Петербурге состоится второй Всероссийский молодежный форум «Выше Крыши» Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге с 12 по 13 сентября 2020 года состоится второй Всероссийский молодежный форум "Выше Крыши". В этот раз мероприятие пройдет на современной площадке "Севкабель Порт" в исторической гавани Северной столицы на Васильевском острове. Участники смогут принять участие в разных дискуссиях, творческих мастерских, посмотреть выставки и послушать выступление любимых артистов.

- Быть молодым одновременно легко и тяжело. С одной стороны, многое для вас происходит впервые, а с другой - на вас не давит привычное «так было всегда». Поэтому молодежь готова менять среду и окружение, работать над собой, чтобы быть сильнее, - рассказала председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец.

Участники смогут обсудить значение искусства для планеты, как делать первые шаги в бизнесе и многое другое. В начале форума, 12 сентября, состоится защита проектов участниками грантового конкурса Росмолодежи, которые смогут получить до 1,5 миллиона рублей на собственные социально значимые идеи.

Также все смогут принять участие в квестах, мастер-классах, посмотреть модные показы и даже кино. А вечер второго дня завершится выступлением дуэта RАSA и группы CREAM SODA.