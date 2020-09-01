Бизнесмен выстрелил в лицо 18-летнему парню в центре Санкт-Петербурга

Полиция арестовала мужчину, который выстрелил в лицо юноше в центре Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор предприятия, который выстрелил в лицо молодому человеку во время конфликта в центре города. Инцидент произошел еще в субботу, 29 августа 2020 года, на улице Чайковского.

- ЧП случилось примерно в 21:00 часов у дома 6 по улице Чайковского. Тогда в полицию обратился 18-летний парень и рассказал, что у него с неизвестным мужчиной завязалась ссора, в ходе которой оппонент выстрелил ему в лицо из предмета, похожего на газовый пистолет. После этого мужчина сел в такси и быстро уехал, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Юноша попал в больницу с контузией глаз. О его состоянии в данный момент ничего не известно.

Подозреваемого задержали спустя два дня, около 11:40 часов утра 31 августа. Им оказался 43-летний гендиректор коммерческого предприятия. Возбуждено уголовное дело.