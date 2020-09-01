Стала известна площадь обрушения потолка в Политехническом университете Санкт-Петербурга

От обрушения потолка в Политехническом университете Петербурга никто не пострадал Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В результате обрушения потолка в Политехническом университете Санкт-Петербурга никто не пострадал. Об этом во вторник, 1 сентября 2020 года, рассказал "КП-Петербург" главный инженер городского департамента Сергей Елагин.

- В результате обрушения пострадало 1,5 квадратных метра штукатурки и 4 "квадрата" подвесного потолка, - пояснил Елагин.

Отмечается, что материальный ущерб от обвала минимальный. В помещении будет проводиться только косметический ремонт, капитальный не потребуется.

Сейчас комиссия уже установила, что обрушение потолка произошло из-за устаревшей конструкции. Работники проверяют надежность потолочных конструкции в этом и смежных помещениях. В ближаи шее время начнутся ремонтные работы.

Во время ЧП никто не пострадал, так как в помещении не было людей.

Напомним, что потолок рухнул 31 августа в Гидрокорпусе вуза, расположенном в доме 29 на Политехнической улице.