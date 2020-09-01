Почти 17 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге к осени снова начало ползти вверх. Для выявления заболевших, в городе каждый день проводятся обследования на наличие инфекции. Так, по данным Смольного от вторника, 1 сентября 2020 года, за последние сутки тест на COVID-19 в Северной столице сдали почти 17 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 16953 человека. Под медицинским наблюдением находится 659 человек. Из них 4 - в обсерваторе, 655 - контактные, - рассказали в администрации города.

За все время эпидемии в Петербурге коронавирус был подтвержден у более чем 36 тысяч горожан. Из них полностью выздоровели свыше 25,5 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали более 2,4 тысяч человек.

Вместе с тем, в Петербурге стартовала большая прививочная кампания от гриппа. Врачи отмечают, что именно в этом году, на фоне эпидемии, вакцинирование очень важно.