Новая современная школа открылась на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге

Губернатор Александр Беглов открыл новую школу на Комендантском проспекте / Фото: Смольный

Во вторник, 1 сентября 2020 года, в Санкт-Петербурге открылись девять новых школ. С праздником - Днем знаний - учеников, родителей и педагогов одной из них школы №573 на Комендантском проспекте 64 поздравил губернатор Александр Беглов.

- Ребята, вы первые, кто придет в эту новую школу. Уверен, она вам очень понравится. Здесь два бассейна, два спортивных зала, мастерские. Во дворе - стадион. Классы оборудованы так, что вам будет уютно и интересно учиться. Сегодня для вас прозвенит первый школьный звонок, вы встретите первую свою учительницу. Я бы хотел вам пожелать радости от учебы, – сказал Александр Беглов.

Школа рассчитана на 1100 детей. Сегодня она приняла 862 первых ученика – с 1 по 8 класс. За парты сядут 210 первоклассников.

Учебное заведение современного типа. В нем созданы созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Оно оборудовано двумя лифтами для маломобильных учеников.