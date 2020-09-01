В Гатчине объяснили, почему жители передвигались по затопленной улице на вейках

По данным властей, уже к вечеру субботы, 29 августа, улица была сухой Фото: Скриншот с видео

В пятницу, 28 августа, улицу Авиатриссы Зверевой залило водой. В субботу по ней начали кататься на вейках – досках, прицепленных тросом к автомобилю. А в воскресенье на запруженной Зверевой поселились утки. Так как потоп случился вскоре после ремонта улицы, местные решили, что дорожники то ли забыли про ливневку совсем, то ли закатали ее свежим асфальтом.

На деле все оказалось иначе. Как сообщили «Комсомолке» в администрации губернатора Ленинградской области, причина потопа была в коммунальной аварии, которая еще и совпала с ливнем.

– В пятницу рано утром во время проведения работ на сетях был поврежден трубопровод диаметром 800 миллиметров, – рассказали «Комсомолке» в администрации Гатчины. – В результате произошла утечка холодной воды по улице Зверевой. На месте работали коммунальные службы, и к концу дня авария была устранена, велись работы по откачке воды. На следующий день также откачивали воду и прочищали ливневую канализацию.

По данным региональных и местных властей, уже к вечеру субботы, 29 августа, улица была сухой, до тех же пор зону разлива окаймляли ограждения. По данным местных жителей, улицу осушили в понедельник, 31 августа.

– Приехали коммунальные службы, откачали воду, делают ливнестоки и ямочный ремонт, чистят канавы! – сообщил в понедельник в сети гатчинец Артем. – Всего-то и нужно было прокатиться на доске по луже.