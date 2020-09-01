Санкт-Петербург стал лидером по числу смертей от коронавируса за сутки в России

Петербург стал лидером по количеству новых жертв коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После продолжительного затишья Санкт-Петербург снова стал лидером в России по числу умерших от коронавируса за сутки. Так, по данным от вторника, 1 сентября 2020 года, жертвами инфекции в Северной столице стали еще 19 человек. Это почти в два раза больше, чем в Москве, которая заняла в этом антирейтинге второе место.

- За последние сутки в России подтверждено еще 123 смерти, из них в Петербурге 19, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Так, с начала пандемии официально от коронавируса в Петербурге умерли уже 2440 человек. При этом, по общему числу летальных случаев, Северную столицу обгоняет Москва. Там за все время скончались 4832 пациента из более 263 тысяч зараженных. А вот в Московской области при 68 тысячах заболевших смертей - 1193.

Сегодня, 1 августа, Петербург вернулся в привычное русло после карантина. Школьники вернулись в школы, студенты в университете. Правда, правила несколько изменились из-за пандемии.