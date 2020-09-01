Петербургские школьники начали получать бесплатное горячее питание

Петербургские школьники начали получать горячее питание с 1 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С начала нового учебного года все учащиеся с 1 по 4 классы школ Санкт-Петербурга будут получать в столовых горячее питание совершенно бесплатно. Соотвествующий закон был подготовлен еще минувшей весной, но вступил в силу 1 сентября 2020 года.

- Для выполнения поручения в Петербурге не было необходимости кардинально перестраивать систему организации школьного питания. Наш город был одним из регионов-пионеров, где такую дополнительную меру социальной поддержки намного раньше ввели и законодательно закрепили в Социальном кодексе, - отметил председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Раньше ученики начальных классов получали завтраки с 70 процентной скидкой, а горячее питание и вовсе бесплатно. Теперь же все будет оплачиваться из федерального бюджета. В 2020 году на эти цели было выделено более 1,1 миллиарда рублей.

С 1 сентября в Петербурге распахнут двери 687 государственных образовательных учреждений, в том числе 663 школы, в которых есть начальные классы. Это значит, что 235 тысяч детей смогут бесплатно получать горячее и полезное питание.

Напомним, 13 мая Законодательное Собрание Санкт-Петербурга поддержало законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», внесенный фракцией «Единая Россия».