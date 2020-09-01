Вячеслав Макаров поздравил петербургских школьников с Днем знаний

Вячеслав Макаров поздравил с Днем знаний учеников Школы народных искусств. Фото: assembly.spb.ru

Петербург встречает начало учебного года. В школах уже прошли торжественные линейки для первоклашек и выпускников. А учеников знаменитой Академической гимназии №56 поздравил спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров.

– Помните, что от вашего ежедневного старания, знаний и умений, которые вы приобретете в лучшей гимназии России, зависит не только ваше будущее, будущее ваших родных и близких, но и будущее нашего великого города, – обратился к гимназистам-первоклашкам спикер ЗакСа.

Хороших оценок и крепкой школьной дружбы пожелал Вячеслав Макаров и ученикам другого учебного заведения. 1 сентября он также посетил Школу народных искусств имени императрицы Александры Федоровны. Обращаясь к педагогам и родителям, он отметил, насколько важно воспитание детей на основе традиций.

– Эта связь поколений всегда помогала России преодолевать самые тяжелые испытания. Передав ее нашей молодежи, мы сможем навсегда сохранить нашу страну великой державой, – добавил спикер ЗакСа.