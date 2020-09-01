Самосвал залил бетоном проезжую часть на ЗСД в Санкт-Петербурге

На ЗСД самосвал пролил бетон на проезжую часть Фото: принтскрин видео.

Дорожный инцидент произошел днем во вторник, 1 сентября 2020 года, в Санкт-Петербурге. На скоростной трассе ЗСД при съезде на Автомобильную улицу "протек" самосвал. Несколько литров бетона оказались на асфальте, загородив машинам проезд. Об инциденте в социальной сети рассказали очевидцы.

- Пусть теперь грузит всё обратно, а потом подметет и помоет, - возмутился комментатор.

Автомобилисты предположили, что водитель самосвала просто забыл закрыть замки, из-за чего жижа залила всю дорогу.

Согласно данным "Яндекс. Пробки", на 14:30 часов пробок на ЗСД нет. На участке дороги, где разлился бетон, ведутся работы.

В Санкт-Петербурге обычные для этого времени в вторник 4-балльные пробки. Ожидается, что пробки в ближайший 1 час останутся на этом же уровне, а с 16 часов начнут расти и к 18 часам достигнут пика в 6 баллов.