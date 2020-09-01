Движение на КАД перекроют на две недели с 4 сентября

С 4 сентября на две недели на КАД перекроют участок дороги Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Внимание, автомобилисты Санкт-Петербурга. С 4 сентября 2020 года на Кольцевой автодороге ожидаются очередные перекрытия, которые могут стать чреваты новыми пробками. Так, почти в течение двух недель рабочие будут ремонтировать участок дороги внешнего кольца от транспортной развязки в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом до транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей.

- В период с 4 по 17 сентября 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы на дороге будут вестись в круглосуточном режиме. Однако сроки могут быть изменены в связи с погодными условиями.