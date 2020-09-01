Умер бывший тренер клуба СКА Милош Ржига

Скончался бывший тренер СКА Милош Ржига / Фото: ХК СКА

Во вторник, 1 сентября 2020 года, стало известно о смерти известного тренера, бывшего наставника петербургской хоккейной команды СКА Милоша Ржига. Он умер на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Свои соболезнования в связи с утратой выразил петербургский клуб.

- Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Милоша Ржиги, - появилось сообщение на официальной странице в Twitter СКА.

Милош Ржига тренировал петербургских хоккеистов с мая 2011-го по ноябрь 2012-го года. За это время под его руководством команда занимала первое место в КХЛ, единственная в лиге на тот момент забросила больше 100 шайб, проиграла в ноябре в одном матче из семи

Свою карьеру он начинал в 1975 году как игрок. В 1990 году Ржига перешел на тренерскую работу. Летом 2017 года он был назначен главным тренером сборной Чехии.