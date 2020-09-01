Петербургский космонавт на МКС поздравил школьников с Днем знаний

Петербургский космонавт поздравил школьников с Днем знаний Фото: принтскрин видео.

Космонавт из Санкт-Петербурга Иван Вагнер поздравил школьников с Днем знаний. Во вторник, 1 сентября 2020 года, на своей странице в Twitter он опубликовал обращение к детям, которые отмечают День знаний.

- Тот самый момент, когда осознаешь, что многотысячелетняя теория твоего существования терпит крах. Никогда не поздно узнавать что-то новое! Сегодня, в День Знаний, хочу поздравить всех учащихся и преподавателей! Узнавайте и открывайте мир вокруг себя, он удивителен и интересен, - написал Вагнес, сопроводив сообщение фотографией Земли из космоса.

Также Иван Вагнер вместе с коллегой Анатолием Иванишиным с борта МКС записали обращение, в котором пожелали школьникам «звездного будущего». А также посоветовали им всегда узнавать что-то новое.

По словам петербургского космонавта, чем больше знаний учащиеся будут приобретать, тем сильнее будет их желание учиться.