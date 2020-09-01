Ведущий синоптик рассказал, когда ждать бабье лето в Санкт-Петербурге

Синоптики рассказали, когда петербуржцам ждать бабье лето Фото: Артем КИЛЬКИН

Горожане гадают, будет ли бабье лето в Санкт-Петербурге в 2020 году. Ведь август уже позади, а тепла еще хочется. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал "КП-Петербург" о том, стоит ли ждать в сентябре солнечных, а возможно даже жарких дней.

- 1 сентября в Петербурге будет прохладно, а следующие два дня погода попытается исправиться. 2 и 3 сентября над регионом будет господствовать небольшой циклон. Эти два дня можно назвать первой репетицией бабьего лета, - отметил Леус.

Однако синоптик добавил, что это бабье лето будет кратковременным и не очень жарким. Температура в среду плюс 16-18 градусов, в четверг 17-19 градусов тепла.

- Начиная с пятницы, 4 сентября, и практически до конца первой декады, то есть 10 сентября, погодой будут управлять циклоны, поэтому возрастет вероятность дождей.

Поэтому, небольшое бабье лето, состоящее из двух дней, станет "единственным лучом света в темном царстве", когда не будет дождей.