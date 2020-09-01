Восьмиклассница отравилась жаропонижающими таблетками в Санкт-Петербурге

Петербургская восьмиклассница отравилась жаропонижающим Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Врачи больницы № 19 Санкт-Петербурга спасают 14-летнюю девочку. В понедельник, 31 августа 2020 года, карета скорой помощи доставила в медицинское учреждение восьмиклассницу с отравлением. Оказалось, что причиной стали жаропонижающие таблетки. Инцидент произошел в Невском районе города.

- В детскую больницу № 19 медики скорой помощи доставили восьмиклассницу, которая находилась в поликлинике в тяжелом состоянии. Оказалось, девочка отравилась жаропонижающими таблетками, - пишут "Невские новости".

Отмечается, что семья у девочки полная, на учете никогда не состояла.

Сейчас школьница находится в детской городской больнице имени Раухфуса на Лиговском. Ее состояние пока неизвестно.

Напомним, что накануне медики обнаружили мертвую 7-месячную девочку. Ее мать, 16-летний подросток, рассказала, что у ребенка были сопли, но лечила малышку сама, не обращаясь к врачам.