Поликлинику №97 оштрафовали за массу нарушений по коронавирусу

Поликлинику из Выборгского района оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушения по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поликлинике №97 из Выборгского района Санкт-Петербурга достался штраф в размере 50 тысяч рублей за массу нарушений по коронавирусу. Проверка Роспотребнадзора показала, что в последний месяц весны и летом в медучреждении не обеспечивали сотрудников халатами, респираторами, защитными костюмами в должном количестве. И это при высоком уровне риска заразиться инфекцией.

- Также в поликлиниках не проводили плановую дезинфекцию машин «скорой» после транспортировки каждого нового пациента. Наблюдение за контактными пациентами осуществлялось не в полном объеме. К примеру, по заболевшему сотруднику А. таких пациентов было 52 человека, а меднаблюдение установили только за 33-мя, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Помимо этого претензии были и к регистрации больных пневмонией, а также к отсутствию информации об обработке всех помещений спецрастворами.