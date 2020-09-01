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Поликлинику №97 оштрафовали за массу нарушений по коронавирусу

Например, медработникам не выдавали достаточно средств индивидуальной защиты
Дмитрий РождественскийДмитрийРождественский
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Поликлинику из Выборгского района оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушения по коронавирусу.

Поликлинику из Выборгского района оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушения по коронавирусу.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Поликлинике №97 из Выборгского района Санкт-Петербурга достался штраф в размере 50 тысяч рублей за массу нарушений по коронавирусу. Проверка Роспотребнадзора показала, что в последний месяц весны и летом в медучреждении не обеспечивали сотрудников халатами, респираторами, защитными костюмами в должном количестве. И это при высоком уровне риска заразиться инфекцией.

- Также в поликлиниках не проводили плановую дезинфекцию машин «скорой» после транспортировки каждого нового пациента. Наблюдение за контактными пациентами осуществлялось не в полном объеме. К примеру, по заболевшему сотруднику А. таких пациентов было 52 человека, а меднаблюдение установили только за 33-мя, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Помимо этого претензии были и к регистрации больных пневмонией, а также к отсутствию информации об обработке всех помещений спецрастворами.

ЧП