Туристический ретро-трамвай возобновит работу с 3 сентября в Санкт-Петербурге

Ретро-трамвай "Американка" возобновит работу с 3 сентября в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 3 сентября ретро-трамвай «Американка» возобновит работу в Санкт-Петербурге. Напомним, транспорт предназначен для экскурсий. За одну поездку жители и гости Северной столицы могут проехать через шесть мостов и посмотреть на примерно 500 городских достопримечательностей.

- Перерыв был связан с ограничительными мерами по коронавирусу. Как раз 3 сентября исполнится 140-летие российского трамвая. Классический ленинградский трамвай будет совершать по три рейса ежедневно. Выезд из Музея городского электрического транспорта следующий: в 10:00, 13:00 и 16:00, - уведомляет пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

В условиях пандемии пассажирам трамвая придется обзавестись защитной маской и перчатками. Иначе людей внутрь легендарной «Американки» не пустят. При этом количество пассажиров одного рейса снизят вдвое для обеспечения социальной дистанции.