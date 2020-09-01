Петербуржцев призвали не верить слухам о необязательном измерении температуры у школьников

Роспотребнадзор призвал не верить фейкам о необязательной термометрии школьников. Фото: Олег ЗОЛОТО

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу поспешили призвать горожан не верить слухам о том, что школьникам не обязательно измерять температуру при входе в учебное заведение. Соответствующий фейковый видеоролик сейчас распространяется в Сети. В Роспотребнадзоре поспешили заверить, что термометрия необходима для спокойной жизни в условиях пандемии коронавируса.

- Измерять температуру обязали как учащимся, так и педагогам. Это необходимо для того, чтобы не допустить заноса коронавирусной инфекции в школы Санкт-Петербурга. Такие же меры предусмотрены и для других сфер деятельности, в том числе для бизнеса, - передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Напомним, «Комсомолка» ответила на все злободневные вопросы школьников и родителей об особенностях организации обучения в условиях коронавируса с 1 сентября 2020 года.