Санкт-Петербург ждет два жарких дня подряд

2 и 3 сентября в Санкт-Петербурге будут с летней погодой. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге ждут еще минимум два жарких дня, 2 и 3 сентября. Судя по прогнозам синоптиков, тепло будет вплоть до 23 градусов по Цельсию. Затем в Северную столицу постепенно придет прохлада. Температура опустится до +16 и затем еще незначительно день за днем.

- Среда 2 сентября пройдет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха днем поднимется до +20 градусов. Четверг 3 сентября будет с переменной облачностью и небольшим дождем на западе во второй половине дня. Температура поднимется до +23 градусов, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Напомним, «Комсомолка» узнала у ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, когда в Северной столице стоит ждать бабье лето. Затем ученые ответили, какой будет зима в Санкт-Петербурге и заглянут ли в город аномальные морозы.