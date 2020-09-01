Экс-начальника отдела МЧС по Санкт-Петербургу обвинили в мошенничестве на 2 млн рублей

Бывшего начальника отдела МЧС по Санкт-Петербургу осудят за мошенничество в особо крупном размере. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи завершили уголовное дело в отношении экс-главы отдела гражданской защиты ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, которого обвинили в мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Помимо госслужбы хитрый мужчина решил создать через своего родственника компанию, что уже незаконно. В марте прошлого года бывший сотрудник МЧС обманул начальника одного из акционерных обществ, что готов помочь ему сняться с учета объекта гражданской обороны благодаря фиктивному техзаключению.

- Далее фирма обвиняемого и АО заключили договор. Деньги обналичили и передали через знакомого экс-начальнику отдела МЧС. Обвиняемого задержали силами сотрудников УФСБ. Итого путем обмана мужчина похитил средства в сумме 2 миллионов рублей, причинив организации ущерб в особо крупном размере, - сообщает пресс-служба СЗСУ на транспорте СК РФ.

В совокупности экс-сотруднику МЧС грозит до 12 лет лишения свободы. Его дело передали в суд.