Полчище крыс заметили в парке Новознаменка в Санкт-Петербурге

Петербуржца напугало полчище крыс в парке. Фото: скриншот видео с YouTube-канала «В Питере – жить!»

Полчище крыс атаковало парк Новознаменка в Санкт-Петербурге. Местный житель стал очевидцем сборища грызунов, которые столпились на одной из тропинок, что-то увлеченно поедая. Однако при виде человека крысы от страха разбежались: кто-то ушмыгнул в кусты, а кто-то на берег, поближе к воде.

- Крысы это или мыши – я не разбираюсь. Но их становится все больше и больше, и это даже настораживает, - рассказывает автор видео, опубликованного на YouTube-канале «В Питере – жить!».

Подписчики блогера предположили, что это водяные крысы. В целом, все комментаторы недоумевают, откуда в парке появилось столько грызунов.

Напомним, ранее жителей Санкт-Петербурга напугала необычная крыса, ждавшая трамвай на остановке. Грызун был огромного размера, поэтому его сначала спутали с котом. Пассажиры, выходившие из транспорта, в панике шарахались от существа.