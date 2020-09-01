Велосипеды и самокаты могут запретить в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове

В ЦПКиО имени Кирова хотят полностью запретить кататься на велосипедах и электросамокатах. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове могут полностью запретить кататься на велосипедах и электросамокатах. Все из-за роста случаев ДТП с участием двухколесного транспорта и пешеходов. Также нередко происходят и наезды на белок. Именно по этой причине когда-то запретили кататься на велосипедах в парке по выходным дням. Теперь руководство ЦПКиО обратилось к своим посетителям во «Вконтакте», чтобы узнать мнение, быть или не быть двухколесному транспорту на их территории.

- В парке гуляет много маленьких детей и людей элегантного возраста, они должны чувствовать себя в безопасности. Парк для них – это необходимое и очень важное место для отдыха в городской среде. Да и фактов наезда на белок было множество и самое неприятное, что это происходит у всех на глазах! – пишут сотрудники ЦПКиО.

Пока что горожане преимущественно выступают за полный запрет велосипедов и электросамокатов. Кто-то предлагает сделать в парке велодорожку, но это невозможно, поскольку ЦПКиО - историческое место с особо охраняемой природной территорией.