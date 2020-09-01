Почти 600 тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Санкт-Петербург

Дозы вакцины от гриппа для взрослых поступили в Санкт-Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше 500 тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Санкт-Петербург. Напомним, прививочная кампания в городе стартовала еще в конце августа, однако только для детей. Теперь же в Северную столицу привезли вакцину исключительно для взрослых – это 594 тысячи доз от Минздрава РФ.

- В рамках Нацкалендаря профилактических прививок в Санкт-Петербург поставят 2,7 млн доз за счет федеральных бюджетных средств, а также больше 140 тысяч доз за деньги города. Чтобы сделать прививку 60% людей от всего населения города, необходимо закупить еще 394 502 доз, поэтому уже составлена заявка на дополнительную финансовую потребность, - пишет «Петербургский дневник».

По данным на 31 августа прививку сделали 7 тысячам и 461 человеку. Передвижные пункты с вакцинами можно было видеть у станций метро «Парнас», «Озерки», «Проспект Просвещения», «Новочеркасская», а также «Ладожская».