Ольга Бузова шокировала поклонников сменой образа к началу осени

Ольга Бузова шокировала фанатов из-за кардинальной смены образа. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова по традиции кардинально поменяла свой образ к началу осени. Об этом звезда шоу-бизнеса рассказала своим подписчикам в Instagram.

- Долгожданная смена образа к новому сезону готова. Спасибо моей волшебнице-стилисту, - написала Ольга.

Ожидаемо многих поклонников порадовали перемены во внешности певицы. Фанаты отметили, что ей идут длинные волосы. Однако нашлись и те, кто раскритиковал работу стилиста. По их мнению, лицо Ольги удлинилось, и она стала походить на мальчика.

Многим поклонникам понравился новый образ, но нашлись и те, кому сильнее импонировало старое каре певицы. Фото: instagram.com/ashmy_a

- С каре ей было лучше, уж простите.

- Оля тут на мальчика похожа, что она с собой сделала?!

- Что-то она тут на себя не похожа... На мужика чем-то смахивает… Не в обиду...

Сама стилист очень рада творческому союзу с Ольгой и сравнивает ее с Пугачевой. Напомним, что сейчас Бузова вовсю осваивает фигурное катание к началу нового сезона телепрограммы «Ледниковый период».