«Мне объявлена война»: Машину избитого борца с незаконной торговлей подожгли в Санкт-Петербурге

Автомобиль борца с незаконной торговлей в Санкт-Петербурге подожгли неизвестные. Фото: vk.com/illegaltrade

Неизвестные люди подожгли посреди ночи машину Александра Виноградова, борца с незаконной торговлей в Санкт-Петербурге. Напомним, несколько дней назад мужчину избили монтировкой. Теперь активист лежит в больнице с переломами ноги. В своей группе во «Вконтакте» Виноградов провел прямой эфир, где поделился мыслями на счет происходящих с ним «метаморфозах».

- Мне фактически объявлена война. В любой момент может прилететь по голове. Это целенаправленная акция по устрашению. Полнейший беспредел. К сожалению, машина не застрахована, но она была старой, 2007 года, - рассказал Александр.

За несколько дней до поджога активиста избили монтировкой. Фото: vk.com/illegaltrade

По словам борца с незаконной торговлей на улицах, у него есть сразу несколько подозреваемых в поджоге. Как ранее сообщила адвокат Виноградова, полиция уже возбудила уголовное дело после его избиения. Теперь подписчики Александра советуют ему бежать из города.

- Уеду и что дальше? Да, я опасаюсь за свою семью. За себя – меньше. Но я здесь родился, здесь родственники у меня похоронены. Из-за каких-то ублюдков уезжать с города? Останавливаться я не буду, но рейдов из-за травмы пока не ждите, - заверил Виноградов.

Напомним, что ранее на активиста нападали с ножом во время рейда против незаконной торговли у станции метро «Проспект Большевиков». Буйный бородач в итоге избежал тюрьмы.