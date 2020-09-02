Солнце вернется в Санкт-Петербург 2 сентября 2020 года

Бабье лето заглянуло в Петербург 2 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Непродолжительное тепло, которое принято называть бабьем летом, вернулось в Санкт-Петербург. Погода в среду, 2 сентября 2020 года, в городе будет солнечной и без дождей. Она продержится в Северной столице всего пару дней, поэтому лучше успеть насладиться голубым небом перед долгими неделями серости.

- Сегодня на погоду Северной столицы начнет оказывать влияние антициклон. При переменной облачности обойдется без дождей, и солнечные лучи вернут показания термометров в рамки климатической нормы, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По прогнозу синоптика в Петербурге воздух прогреется до плюс 18-20 градусов, по Ленинградской области от плюс 16 до 21 градуса выше нуля. Ветер восточный 4-9 метров секунду.

Такая же приятная погода будет и 3 сентября. А начиная с пятницы, 4 сентября, в Петербург вернутся дожди.