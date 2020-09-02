Назван самый популярный пригородный маршрут у жителей Санкт-Петербурга

Пассажиры поезда «Ласточка» в Петербурге получат сладкие подарки 2 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 2 сентября 2020 года, пригородной электричке "Ласточка" в Санкт-Петербурге исполняется вот уже пять лет. За это время скоростная "птичка" перевезла миллионов пассажиров. Так, самым популярным маршрутом у жителей Северной столицы оказался Выборг.

- Маршрут Санкт-Петербург – Выборг, является не только первым для компании, но и самым популярным. С момента запуска им воспользовались более 13 миллионов человек. Более трети пассажиров, совершая поездки между Санкт-Петербургом и Выборгом, отдают предпочтение электропоездам «Ласточка», - рассказали в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

В честь дня рождения "Ласточки" в Петербурге с 8 часов утра на Финляндском вокзале сотрудники будут дарить пассажирам, покупающим билеты на поезд до Выборга, сладкие сувениры.

За восемь месяцев 2020 года электропоездами «Ласточка» воспользовались почти 6 миллионов пассажиров, а с начала эксплуатации более 36 миллионов человек.