Бизнесмены Санкт-Петербурга просят лишить Смольный права на запреты из-за коронавируса

Петербургские предприниматели просят Мишустина отобрать у Смольного право запрещать работу предприятий Фото: Олег ЗОЛОТО

Инициативные бизнесмены из Санкт-Петербурга, занимающиеся сферами услуг и гостиничного бизнеса, обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой лишить Смольный возможности вводить очередные ограничения в случае новой волны коронавирусной инфекции.

- Бизнесмены боятся, что в случае роста заболеваемости, правительство Петербурга снова введет тотальный запрет на работу салонов красоты, а также гостиниц. А предприниматели еще не отошли от прошлых ограничений, - пишет "Мойка78".

Предприниматели опасаются, что новые ограничения убьют бизнес - около 85 процентов предприятий сферы услуг и гостеприимства просто прекратят работу.

Также бизнесмены предлагают для борьбы с коронавирусом останавливать работу только тех предприятий, где обнаружена вспышка заболевания, а также вводить строгую самоизоляцию до двух недель для людей старше 65 лет и групп риска — с денежными компенсациями.