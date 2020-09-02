Новая развязка с КАД открылась 2 сентября в Мурино

Новая развязка с КАД в Мурино открылась 2 сентября Фото: принтскрин видео.

В среду, 2 сентября 2020 года, открылось движение по новой развязке с Кольцевой автодорогой, идущей от города Мурино в Ленинградской области. Видео первого потока машин поделились в администрации 47-го региона.

- А вот и Мурино поехало по новой развязке. Утро 2 сентября 2020, пробки нет. Ребята, вот прям рады за вас, - отметили в администрации Ленобласти.

Привычных в Мурино утренних пробок действительно нет. Уровень загруженность дорог оценивается всего в 5 баллов.

Частью развязки стал перекресток с круговым движением на пересечении улицы Верхней и Охтинской аллеи. Ожидается, что каждый день по дороге будут проезжать до 20 тысяч автомобилей. Развязка позволит жителям Мурино быстро добираться до КАД, минуя загруженные улицы города.