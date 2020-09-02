Более 19 тысяч человек проверили на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 19 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге 1 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром в среду, 2 сентября 2020 года, Смольный рассказал о ходе тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции. Так, за последние сутки в Санкт-Петербурге были обследованы более 19 тысяч человек. Результаты анализов станут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19467 человек. Под медицинским наблюдением находится 682 человека. Из них 4 - в обсерваторе, 678 - контактные, - рассказали в администрации города.

За все время эпидемии в Петербурге коронавирус был официально подтвержден у 37 тысяч местных жителей. Из них уже почти 26 тысяч выздоровели. Жертвами инфекции стали 2461 человек. На данный момент все еще болеют 8599 местных жителей.

Напомним, что 2 сентября 2020 года губернатор Александр Беглов подписал постановление о послаблениях ограничений с 12 сентября. Так, в городе откроются кинотеатры и фудкорты.