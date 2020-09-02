Ресурсы проездных билетов восстановились в Санкт-Петербурге

Автоматизированный режим восстановления ресурсов проездных билетов возобновлен с 1 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге с 1 сентября 2020 года возобновили автоматизированный режим восстановления действия проездных билетов, приобретенных до 28 марта 2020 года. Это касается в первую очередь льготных проездных, чей срок действия был в периоде с 28 марта по 31 мая.

- Нельготные проездные билеты восстанавливаются лишь в том случае, если в период действия ограничений, действовавших с 28 марта по 31 мая, по ним не было совершено ни одной поездки в городском пассажирском транспорте, - отметили в администрации Петербурга.

Также тем владельцам льготных проездных, которым на время ограничений выдавались безденежные билеты, ресурс восстановлен не будет.

Для восстановления ресурса проездного билета необходимо приложить его к считывающему устройству, установленному в автоматах по продаже проездных билетов, в устройствах по проверке проездных билетов или обратиться в любую кассу метрополитена.