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Происшествия

Лося сбила машина на Дороге Жизни перед постом ГИБДД

Животное погибло на месте ДТП, водителю грозит штраф от 80 тысяч рублей
Лилия КозловаЛилияКозлова
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Машина сбила лося на Дороге Жизни в Ленобласти

Машина сбила лося на Дороге Жизни в Ленобласти

Фото: СОЦСЕТИ

Смертельная авария произошла в Ленинградской области на Дороге Жизни. Вечером во вторник, 1 сентября 2020 года, недалеко от поста ГИБДД автомобилист сбил лося. Животное неожиданно выскочило на проезжую часть, пытаясь перейти дорогу. К сожалению, сохатый скончался.

- В этой аварии пострадали близкие мне люди. На встречной полосе "Газель" сбила лося, лося выкинуло со встречки прямо им на машину. "Газель" скрылась с места ДТП, - рассказал в социальной сети житель Петербурга.

Насколько сильно пострадали участники этой аварии, не сообщается. Также официальных данных по происшествию от управления ГИБДД пока нет.

На данный момент стражи порядка разбираются в случившемся ДТП. Виновнику аварии, сбившему лося грозит штраф от 80 тысяч рублей, а также лишение прав за оставление места аварии.

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