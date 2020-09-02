Кузнечный рынок станет новым гастрономическим пространством Санкт-Петербурга

Кузнечный рынок в Петербурге станет новой гастрономической зоной Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще один старый рынок Санкт-Петербурга обновят и преобразят в современное пространство. Как стало известно в среду, 2 сентября 2020 года, агентство по развитию имущественного комплекса, подведомственное городскому Комитету имущественных отношений, разрабатывает концепцию Кузнечного рынка, расположенного рядом со станцией метро "Достоевская". На его основе может появиться гастрономическое пространство.

- На территории рынка появится современное гастрономическое пространство. В прошлом месяце завершились многолетние судебные тяжбы между КИО и ООО «Кузнечный рынок». Причиной конфликта послужило расторжение в одностороннем порядке договора аренды со стороны КИО. ООО «Кузнечный рынок» занимало площади с 1997 года. Решением Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти комитет сохранил право собственности на объект, - пишет газета "Петербургский дневник".

Сейчас в здании Кузнечного рынка расположены торговые прилавки. С 2017 года полностью обеспечивает жизнедеятельность объекта культурного наследия СПб ГБУ «АРИК».