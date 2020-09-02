Мужчину избили и угрожали ему пистолетом на металлобазе в Санкт-Петербурге

Петербуржца заказали "помучить" и избили в машине на металлобазе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Невского района Санкт-Петербурга расследует дело о нападении на 31-летнего мужчину. Утром во вторник, 1 сентября 2020 года, ему позвонил неизвестный и сказал, что требуется эвакуатор для его авто. Но когда мужчина подъехал на указанный адрес на металлобазу, на него напали два человека.

- Заявитель рассказал, что приехал на своем авто, там к нему в машину сел мужчина в форме охранника и медицинской маске на лице. Проехав еще 500 метров, неизвестный достал пистолет и стал угрожать со словами: "Мне сказали тебя не убивать, а только помучить", - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После "охранник" достал наручники и потребовал мужчину надеть их. Тот резко дал по газам, неизвестный сал бить жертву по лицу, после чего выпрыгнул из машины и скрылся вместе с другим мужчиной, который поджидал на улице.

В полиции избитый рассказал, что считает заказчицей свою жену, с которой сейчас разводится. Он отметил, что должен супруге денег.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.