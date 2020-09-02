Три картины похитили у коллекционера в Ленинградской области

У жителя Вырицы в Ленобласти украли из дома три картины Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области у местного коллекционера искусства украли три картины. В среду, 2 сентября 2020 года, в полицию обратился 71-летний мужчина, который рассказал, что его квартиру обокрали. Правоохранители уже выехали на место.

- Со слов заявителя, вор пробрался в его квартиру, расположенную в одном из домов на улице Повассара в поселке Вырица Гатчинского района, откуда похитил три картины разных художников, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас правоохранители выясняют стоимость украденных картин, а также общий причиненный ущерб. Имена художников, чьей кисти работы, не сообщаются.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание злоумышленника.