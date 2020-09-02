Мужчину осудят за изнасилование девочки 24 года назад в Санкт-Петербурге

За изнасилование школьницы 24 года назад в Петербурге мужчину отправят под суд Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажется 51-летний мужчина, который обвиняется в изнасиловании девочки 24 года назад. В среду, 2 сентября 2020 года, следственный комитет, собрав всю доказательную базу, отправил уголовное дело, возбужденное еще 8 августа 1996 года, в суд.

- По версии следствия, 3 августа 1996 года обвиняемый познакомился с 15-летней девочкой в молодежном клубе. Там он напился и привел школьницу в квартиру одного из домов, расположенного на Нежинской улице, где и изнасиловал ее, - сообщили в следственном комитете.

Спустя много лет подозреваемого все же вычислили. Мужчину задержали 23 мая 2020 года в городе Вырица и предъявили обвинение. Известно, что он ранее был много раз судим.

Во время допроса мужчина свою вину полностью признал. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.