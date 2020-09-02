Движение на КАД перекроют на три дня с 3 сентября

На участке КАД в районе развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автомобилистов снова ожидают очередные перекрытия на Кольцевой автодороге, а значит, и пробки. С 3 сентября 2020 года, на участке КАД рядом с развязкой с Рябовским шоссе будет ограничено движение по двум полосам. В течение трех дней на обоих кольцах будут проходить ремонтные работы.

- В связи с производством работ по ремонту щебеночно-мастичных деформационных швов на мосту через ручей Горелый расположенного на КАД будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Так, ремонт будет идти на обоих направлениях моста и перекрытие движение пройдет поочередно. 3 и 4 сентября ограничения будут действовать на 39 километре внутреннего кольца КАД, а 4 и 5 сентября на 101 километре внешнего кольца.