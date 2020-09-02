Школьников с признаками ОРВИ запретили отпускать из учебного заведения домой в Санкт-Петербурге

В петербургских школах организовано медицинское сопровождение образовательного процесса Фото: Артем КИЛЬКИН

В школах Санкт-Петербурга организовали медицинское сопровождение образовательного процесса. Как стало известно в среду, 2 сентября 2020 года, в первые недели учебного года для этого были привлечены врачи из поликлиник. Они будут следить за состоянием детей.

- В школе должен присутствовать медицинский работник, - отметил заместитель председателя Комитета по здравоохранению Евгений Антипов. – Он будет принимать решение об изоляции ребенка с признаками заболевания и вызове родителей в школу или обращении в скорую помощь.

При этом, если у ученика появились признаки ОРВИ, отпускать его из школы домой одного запрещено.

Во всех школах организованы утренние проверки температуры учащихся. Школьников с симптомами ОРВИ допускать в классы не будут. Также в течение дня организовано наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. При появлении признаков ОРВИ дети будут незамедлительно изолированы и размещены в медицинских кабинетах.