Названа дата начала приема заявлений на финскую визу в Санкт-Петербурге

Визовые центры Петербурга начнут принимать заявления финскую визу с 7 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге визовые центры начнут принимать заявления на выезд в Финляндию. С 7 сентября 2020 года документы от отдельных категорий граждан будут приниматься визовыми центрами VFS Global вместо представительств Финляндии.

- Таким образом гарантируется оперативное рассмотрение заявлений и безопасное обслуживание, - рассказали в генеральном консульстве Финляндии в Петербурга.

Также с 1 сентября 2020 года увеличится сервисный сбор в визовых центрах Финляндии по всей России. Теперь вместо 27,20 евро придется заплатить 28,90 евро. Отмечается, что это сделано для того, чтобы покрыть возросшие за прошедший год расходы на рассмотрение заявлений.

Несмотря на то, что визу уже можно оформить, поездки между Россией и Финляндией все еще ограничены из-за эпидемии коронавируса. Получение документа не дает права на выезд в соседнюю страну.