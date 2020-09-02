Врач-стоматолог отравится под суд за то, что забыла инструмент в горле у ребенка в Ленинградской области

Стоматолога, забывшего расширитель в горле ребенка, отправят под суд в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области врач-стоматолог предстанет перед судом в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В среду, 2 сентября 2020 года, следственный комитет полностью завершил расследование уголовного дела, когда медик забыла в горле ребенка инструмент для работы.

- 17 января 2020 года 12-летний ребенок проходил лечение в стоматологическом отделении Приозерской межрайонной больнице Ленинградской области. Во время работы врач забыл в ротовой полости мальчика оказался медицинский инструмент, предназначенный для прохождения и расширения корневых каналов, который тот проглотил, - рассказали в следственном комитете 47-го региона.

Мальчика спасли в Ленинградской областной детской клинической больнице на следующий день, где врачи извлекли предмет.

В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Стоматологу может грозить до двух лет тюрьмы.