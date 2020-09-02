Все жилые дома в Санкт-Петербурге подготовили к осенне-зимнему сезону

Системы отопления в жилых домах Петербурга полностью подготовлены к осенне-зимнему сезону Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный в среду, 2 сентября 2020 года, отчитался о полной готовности жилых домов Санкт-Петербурга к осенне-зимнему сезону. Отмечается, что техническая готовность отопительных систем жилого фонда составляет 100 процентов. Акты испытания отопительных систем на прочность подписаны представителями теплоснабжающих организаций по каждому многоквартирному дому.

- Поставлена задача — к началу отопительного сезона привести в порядок все системы отопления и водоснабжения города, подготовить жилые дома к зиме, в том числе отработать технологию «холодный чердак», которая предупреждает образование наледи на крышах, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Сейчас управляющие компании продолжают работу по текущему ремонту жилых зданий и внутридомовых инженерных систем. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 5,2 миллиардов рублей.

Всего к зиме подготовлены более 23,6 тысяч домов. Сотрудники Жилищного комитета и Государственной жилищной инспекции проводят еженедельную проверку содержания многоквартирных домов.

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