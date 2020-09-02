Петербуржцы предложили сделать 3 сентября выходным днем в честь песни Шуфутинского

Петербуржцы хотят сделать 3 сентября выходным днем в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Санкт-Петербурга предложили сделать 3 сентября официальным выходным в России. Инициатива эта появилась из-за песни шансонье Михаила Шуфутинского "3 сентября". Петербургские поклонники артиста заявили, что готовы в этот день выходить на Дворцовую площадь и распевать любимый хит о любви и рябинах.

- Мы фанаты Шуфутинского, знаем все его песни. Я считаю, что было бы справедливо сделать выходным днем 3 сентября. С плакатами выйти и петь эту песню громко, в микрофон, — рассказала "Невским новостям" одна из поклонниц песни.

Сам Шуфутинский много раз замечал, что для него 3 сентября значимый день - его старший внук Дмитрий родился как раз в третий день осени.

Песня "3 сентября" вышла еще в 1993 году, но нынешнюю популярность обрела спустя 20 лет благодаря социальным сетям.

Однако есть и противники этой композиции. Недавно петербурженка обратилась в городской Закс с просьбой запретить песню.