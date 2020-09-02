Беглов проверил организацию горячего питания в школах Санкт-Петербурга

Беглов проверил организацию горячего питания в школах Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 2 сентября 2020 года, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил организацию горячего питания в школах. С 1 сентября ученики младших классно получают завтраки бесплатно. Градоначальник посетил школу № 100 Калининского района и школу № 174 Центрального района, где осмотрел пищеблоки.

- В Петербурге в начальной школе учатся 235 тысяч ребят. Младшие школьники и раньше получали значительную дотацию от города на питание. Теперь завтраки будут полностью бесплатными, - отметил губернатор.

Для этого из федерального бюджета было выделено 433 миллионов рублей, из городского - почти 737 миллионов рублей.

Система работы пищеблоков проработана до мелочей. В каждой школе разработан график посещения детьми столовой. Ребята будут приходить в сопровождении классного руководителя. Если забудут помыть и обработать антисептиком руки – учитель им напомнит.

Также за каждым классом закреплены столы, которые уже накрыты к приходу учеников.