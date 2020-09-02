Школьника наградили за спасение одноклассницы, провалившейся под лед в Ленинградской области

Школьник из Ленобласти получил награду за спасение одноклассницы / Фото: Администрация Ленобласти

В Ленинградской области в среду, 2 сентября 2020 года, состоялось награждение храбрых детей почетными нагрудными знаками "Горячее сердце". Одним из них стал 10-летний мальчик Илья Каулио, который зимой 2019 года спас одноклассницу, провалившуюся под лед.

- Инцидент произошел 26 февраля 2019 года. Илья гулял недалеко от местной реки Стрелки, когда услышал крики и увидел, как девочка ушла под лед. Добежав до берега, третьеклассник стал продумывать план спасения. Сначала он протянул девочке ветку, но схватиться за нее однокласснице не получилось. Тогда он начал ползком пробираться по толстому льду к полынье, где тонула девочка и схватил ее за руку, - рассказала пресс-служба МЧС Ленобласти.

Тогда мальчику вручили благодарственное письмо от МЧС. Теперь выразила благодарность и область.

Также награду получила Екатерина Любушкина из города Всеволожск. Девочка стала донором костного мозга для своего брата, когда ей было 7 лет.