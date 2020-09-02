Экс-глава комитета по туризму Санкт-Петербурга стал директором Пискаревского кладбища

Евгений Панкевич стал новым директором Пискаревского кладбища. Фото: visit-petersburg.ru

Бывший глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич стал директором ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище». Об этом стало известно из информации на официальном сайте учреждения.

До этого чиновник работал замглавы администрации Московского района, руководил городским туристско-информационным бюро, а также был заместителем директора Государственного мемориального музея А.В. Суворова.

В должности председателя комитета по туризму он провел 2 года. Из запоминающегося – при нем в городе прошел чемпионат мира по футболу.

- Среди приоритетных направлений развития индустрии путешествий Северной столицы является конгрессно-выставочный и сезонный туризм, а также использование потенциала чемпионата мира по футболу для продвижения Санкт-Петербурга на мировой арене, - ранее говорил Панкевич в своей должности.