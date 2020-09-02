Набережную реки Смоленки за 30 миллионов рублей отремонтировали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге отремонтировали набережную реки Смоленки. Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры

В Санкт-Петербурге отремонтировали набережную реки Смоленки на участке от проспекта КИМа до Уральской улицы в Василеостровском районе. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщила пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

- Подрядчик отремонтировал участок длиной 720 метров, - уточнили в ведомстве. – В том числе почти 11 500 квадратных метров проезжей части и 2 800 квадратных метров тротуара. Общая стоимость выполненных работ составила 30 000 000 рублей.

Кроме того, подрядчик привел в порядок часть улицы Ильюшина от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы в Приморском районе. По словам пресс-службы комитета, в рамках работ обновили в общей сложности 18 300 квадратных метров проезжей части и 2 800 квадратных метров тротуара. Также и на набережной и на улице Ильюшина занизили бордюрные камни, чтобы было удобнее передвигаться инвалидам и мамочкам с колясками.