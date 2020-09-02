Петербуржцы заметили отсутствие дюн на Ласковом пляже, но в местной администрации назвали это фейком. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы возмутились уничтожением исторической дюны на Ласковом пляже в Курортном районе. Активистка Анна Шушпанова, о которой мы писали ранее из-за возбуждения первого в России уголовного дела о фейках про коронавирус, рассказала в группе «Сестрорецкий актив» о том, что природная зона исчезла с берега.

Вот, что застала на пляже активистка. Фото: vk.com/annashooshpanova

- Современным петербуржцам больше не дано увидеть побережье Финского залива таким, каким его видел Шарль де Голль. Речь идет об участке рядом с домом по адресу пляж Ласковый, дом 7, лит. А. Перед зданием теперь образовалась ровная раскатанная гусеницами тракторов площадка, а огромное количество песка, образовывавшего в этом месте дюну, просто исчезло, - сетовала девушка.

Местные жители стали писать гневные сообщения в группу местной администрации во «Вконтакте», но там заверили, что дюны, охраняемые КГИОП, никто не портил.

А вот, что увидели представители администрации. Никакого "криминала". Фото: vk.com/vesti_kurort

- Подрядчик выровнял наносной песок для удобства отдыхающих. Сам песок никуда не перевозился, а распределялся по площади пляжа. Исторические дюны ни коим образом не нарушались. Публикации сделаны на основании предположений и домыслов, поскольку активисты не обращались за информацией ни к подрядчику, ни в муниципалитет, ни в профильный отдел администрации, - ответили чиновники.